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Резников о срывах заседаний ТКГ: Россия панически убегает от открытого разговора

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Киев, Понедельник 21 февраля 2022 10:27
Резников о срывах заседаний ТКГ: Россия панически убегает от открытого разговора Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Анастасия Рокитна

Россия отказывается от переговоров в рамках ТКГ по Донбассу. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что РФ панически убегает от открытого разговора.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.

По его словам, РФ трижды отказывалась от участия в заседании ТКГ.

"Они панически убегают от открытого разговора, диалога. Вчера заседание так же не состоялось", - сообщил он.

Обострение на Донбассе

19 февраля боевики 136 раз нарушали "тишину", из них 116 - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия. 20 февраля - 80 раз оккупанты нарушили "тишину". Глава МИД Дмитрий Кулеба принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где призвал ЕС и США уже сейчас ввести санкции против России, а не ждать "символического шага" со стороны российской стороны.

Заседания ТКГ начали инициировать от начала новой фазы обострения, впрочем РФ отказывалась.

Путин и Макрон договорились о заседании ТКГ по Донбассу

Путин и Макрон 20 февраля провели несколько телефонных разговоров. Они подняли вопрос обострения ситуации на Донбассе и договорились попытаться достичь прекращения огня, в частности о заседании ТКГ по Донбассу.

После этого французский лидер поговорил с Джо Байденом. Он согласился на саммит по безопасности, предложенный Макроном.

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Донбасс Украина Российская Федерация Алексей Резников
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