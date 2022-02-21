Резников о срывах заседаний ТКГ: Россия панически убегает от открытого разговора
Россия отказывается от переговоров в рамках ТКГ по Донбассу. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что РФ панически убегает от открытого разговора.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.
По его словам, РФ трижды отказывалась от участия в заседании ТКГ.
"Они панически убегают от открытого разговора, диалога. Вчера заседание так же не состоялось", - сообщил он.
Обострение на Донбассе
19 февраля боевики 136 раз нарушали "тишину", из них 116 - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия. 20 февраля - 80 раз оккупанты нарушили "тишину". Глава МИД Дмитрий Кулеба принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где призвал ЕС и США уже сейчас ввести санкции против России, а не ждать "символического шага" со стороны российской стороны.
Заседания ТКГ начали инициировать от начала новой фазы обострения, впрочем РФ отказывалась.
Путин и Макрон договорились о заседании ТКГ по Донбассу
Путин и Макрон 20 февраля провели несколько телефонных разговоров. Они подняли вопрос обострения ситуации на Донбассе и договорились попытаться достичь прекращения огня, в частности о заседании ТКГ по Донбассу.
После этого французский лидер поговорил с Джо Байденом. Он согласился на саммит по безопасности, предложенный Макроном.