Макрон и Путин планируют договориться о прекращении огня на Донбассе
Сегодня состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона. Стороны подняли вопрос обострения ситуации на Донбассе и договорились попытаться достичь прекращения огня.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
Лидеры стран обсудили важность поддержки дипломатического решения кризиса на востоке Украины и делать все необходимое для ее решения.
В ближайшие дни состоится встреча министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Также договорились работать над организацией встречи трехсторонней рабочей группы по ситуации в Украине в ближайшие часы.
Напомним, РБК-Украина также писало и о телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном. Стороны также обсудили пути деэскалации.