ru ua
Вс, 20 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Макрон и Путин планируют договориться о прекращении огня на Донбассе

Новина українською →
Воскресенье 20 февраля 2022 17:12
Макрон и Путин планируют договориться о прекращении огня на Донбассе Фото: президент Российской Федерации и Франции Владимир Путин и Эманнуэль Макрон (Фото) kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона. Стороны подняли вопрос обострения ситуации на Донбассе и договорились попытаться достичь прекращения огня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Лидеры стран обсудили важность поддержки дипломатического решения кризиса на востоке Украины и делать все необходимое для ее решения.

В ближайшие дни состоится встреча министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Также договорились работать над организацией встречи трехсторонней рабочей группы по ситуации в Украине в ближайшие часы.

Напомним, РБК-Украина также писало и о телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном. Стороны также обсудили пути деэскалации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эммануэль Макрон Владимир Путин Франция Украина Российская Федерация Донбасс
NEWS
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти