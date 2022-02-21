Резніков про зриви засідань ТКГ: Росія панічно тікає від відкритої розмови

Росія відмовляється від переговорів в рамках ТКГ щодо Донбасу. Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що РФ панічно тікає від відкритої розмови.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг.

За його словами, РФ тричі відмовлялась від проведення участі в засіданні ТКГ.

"Вони панічно тікають від відкритої розмови, діалогу. Вчора засідання так само не відбулось", - повідомив він.

Загострення на Донбасі

19 лютого бойовики 136 разів порушували "тишу", з них 116 - із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї. 20 лютого - 80 разів окупанти порушили "тишу". Глава МЗС Дмитро Кулеба взяв участь у Мюнхенській конференції з безпеки, де закликав ЄС та США вже зараз ввести санкції проти Росії, а не чекати "символічного кроку" з боку російської сторони.

Засідання ТКГ почали ініційовувати від початку нової фази загострення, втім РФ відмовлялась.

Путін і Макрон домовилися про засідання ТКГ з Донбасу

Путін і Макрон 20 лютого провели декілька телефонних розмов. Вони порушили питання загострення ситуації на Донбасі та домовились спробувати досягти припинення вогню, зокрема про засідання ТКГ з Донбасу.

Після цього французький лідер поговорив з Джо Байденом. Він погодився на саміт з безпеки, запропонований Макроном.