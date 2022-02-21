Байден и Путин согласились на саммит по безопасности, предложенный Макроном
Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин согласились провести саммит для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе. Такой формат лидерам двух стран предложил провести президент Франции Эммануэль Макрон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Елисейского дворца и Белого дома.
Во Франции сообщают, что Макрон "предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе".
При этом оба отмечается, что оба президента приняли принцип такого саммита.
"Президенты Байден и Путин оба приняли принцип такого саммита", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что проведение такого саммита будет возможно только в том случае, если Россия не вторгнется в Украину. Материалы для саммита должны быть подготовлены после встречи 24 февраля госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
В Белом доме подтвердили, что президент США согласен на встречу с Путиным, при условии, что Россия не вторгнется в Украину. Там отметили, что такая встреча состоится после встречи Блинкена и Лаврова в Европе.
"Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным после этой встречи, опять же, если не произойдет вторжение. Мы всегда готовы к дипломатии. Мы также готовы к быстрым и суровым последствиям, если Россия вместо этого выберет войну. И в настоящее время Россия, похоже, продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в ближайшее время", - говорится в заявлении Белого дома.
Напомним, что госсекретарь США также подтвердил готовность Байдена к переговорам. По его словам, встреча президента США с Путиным возможна, если не будет вторжения РФ в Украину.