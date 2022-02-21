Байден и Путин согласились на саммит по безопасности, предложенный Макроном

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин согласились провести саммит для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе. Такой формат лидерам двух стран предложил провести президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Елисейского дворца и Белого дома.

Во Франции сообщают, что Макрон "предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе".

При этом оба отмечается, что оба президента приняли принцип такого саммита.

" Президенты Байден и Путин оба приняли принцип такого саммита", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что проведение такого саммита будет возможно только в том случае, если Россия не вторгнется в Украину. Материалы для саммита должны быть подготовлены после встречи 24 февраля госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В Белом доме подтвердили, что президент США согласен на встречу с Путиным, при условии, что Россия не вторгнется в Украину. Там отметили, что такая встреча состоится после встречи Блинкена и Лаврова в Европе.