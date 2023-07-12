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Резніков сподівається, що касетні боєприпаси змінять правила гри у боротьбі проти Росії

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Надання Україні касетних боєприпасів змінить правила гри у боротьбі проти російських військ. Вони необхідні, аби компенсувати дефіцит звичайних артилерійських снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Касетні снаряди для України

Один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити у п’ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси. Вони складаються з десятків менших бомб та розлітаються під час детонації. Тому вони можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій.

США передадуть Україні касетні боєприпаси та інше озброєння в рамках нового пакету військової допомоги. Американський президент Джо Байден зазначив, що снаряди допоможуть українським військовим продовжити контрнаступ.

При цьому Резніков розвіяв страхи щодо передачі касетних боєприпасів і назвав п'ять головних принципів у їх використанні.

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Олексій РезніковВійна Росії проти України