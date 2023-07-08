Розвіяв страхи. Резніков назвав головні принципи у використанні касетних боєприпасів ЗСУ

До нового пакету військової допомоги Сполучених Штатів Америки увійшли касетні боєприпаси. Під час їх використання Збройні сили України дотримуватимуться 5 основних принципів, серед яких суворий облік й не тільки.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт .

Як відзначив міністр, Україна має міжнародне право на самооборону, у зв'язку з чим давно офіційно просила надати касетні боєприпаси. Водночас наша країна й надалі дотримуватиметься всіх міжнародних гуманітарних конвенцій, що були раніше підписані та ратифіковані.

Російська Федерація, за словами Олексія Резнікова, використовує касетні боєприпаси проти цивільних ще з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Зокрема, ворог завдавав ними ударів по Харкову протягом лютого та березня 2022 року.

"Наша позиція проста - ми повинні звільнити наші тимчасово окуповані території та зберегти життя наших людей. Для цього ми повинні завдати втрат ворогу - воєнним злочинцям, ґвалтівникам і мародерам, які окупували наші території. Чим більше втрат ми завдамо їм, тим більше життів українців ми зможемо врятувати", - пише Резніков.

Військове керівництво України має 5 ключових принципів, яких воно дотримуватиметься під час використання касетних боєприпасів та які були донесені до союзників країни. Серед них:

Україна використовуватиме ці боєприпаси лише для деокупації міжнародно визнаних територій України. Боєприпаси не "прилітатимуть" по території Росії;

боєприпаси не використовуватимуться в міських районах, щоб уникнути ризиків для цивільних. Водночас ЗСУ завдаватимуть ними ударів по місцях концентрації російських військових. Снаряди використовуватимуться для прориву лінії оборони ворога з мінімальним ризиком для наших воїнів;

України буде вести суворий облік використання цієї зброї та локальних зон, де вона буде застосовуватися;

території на яких використовувались касетні боєприпаси, після деокупації та перемоги України, стануть пріоритетними для розмінування.

"Це дозволить нам усунути ризик від нерозірваних елементів касетних боєприпасів. Міністр оборони України за законом виконує обов'язки голови національного агентства з розмінування. На цій посаді я забезпечуватиму впровадження відповідної нормативно-правової бази для процесу розмінування після нашої перемоги", - відзначив міністр.

Україна звітуватиме партнерам про використання цих боєприпасів і про їхню ефективність. Це допоможе забезпечити відповідний стандарт прозорої звітності та контролю.

Касетні боєприпаси Україні

В рамках нового пакету військової допомоги США для України, наші військові отримають касетні боєприпаси та інше озброєння. За словами голови Білого дому Джо Байдена, боєприпаси дозволять продовжити контрнаступ ЗСУ.

Звісно, передача касетних боєприпасів неабияк "занепокоїла" Російську Федерацію, однак, як відзначила посол України в США Оксана Маркарова, якщо російських окупантів хвилює використання нашими воїнами вищезгаданих снарядів - вони можуть просто покинути територію нашої країни.