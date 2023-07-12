Резников надеется, что кассетные боеприпасы изменят правила игры в борьбе против России

Предоставление Украине кассетных боеприпасов изменит правила игры в борьбе с российскими войсками. Они необходимы для компенсации дефицита обычных артиллерийских снарядов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы. Они состоят из десятков меньших бомб и разлетаются во время детонации. Поэтому они могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий.
США передадут Украине кассетные боеприпасы и другое вооружение в рамках нового пакета военной помощи. Американский президент Джо Байден отметил, что снаряды помогут украинским военным продолжить контрнаступление .
При этом Резников развеял страхи о передача кассетных боеприпасов и назвал пять главных принципов в их использовании.
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