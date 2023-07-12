Резніков сподівається, що касетні боєприпаси змінять правила гри у боротьбі проти Росії

Надання Україні касетних боєприпасів змінить правила гри у боротьбі проти російських військ. Вони необхідні, аби компенсувати дефіцит звичайних артилерійських снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Виступаючи на полях саміту НАТО, міністр оборони Олексій Резніков відкинув несхвалення деяких країн і гуманітарних груп щодо рішенням уряду США надіслати Україні касетні боєприпаси.

"Коли ми отримали в травні 2022 року 155-міліметрові артилерійські системи, це стало зміною правил гри. У липні ми отримали різні типи (РСЗВ - ред.), це стало наступною зміною правил гри... І я сподіваюся, що касетні боєприпаси (стануть - ред.) наступною зміною правил гри як зброя або боєприпаси для звільнення наших тимчасово окупованих територій", - сказав він.

Міністр оборони підкреслив, що використання цієї зброї буде обмежено позаміськими районами на території України.

За його словами, партнери України також будуть проінформовані про застосування та дію касетної зброї.

Касетні снаряди для України

Один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити у п’ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси. Вони складаються з десятків менших бомб та розлітаються під час детонації. Тому вони можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій.

США передадуть Україні касетні боєприпаси та інше озброєння в рамках нового пакету військової допомоги. Американський президент Джо Байден зазначив, що снаряди допоможуть українським військовим продовжити контрнаступ.

При цьому Резніков розвіяв страхи щодо передачі касетних боєприпасів і назвав п'ять головних принципів у їх використанні.

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