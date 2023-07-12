Резников надеется, что кассетные боеприпасы изменят правила игры в борьбе против России

Предоставление Украине кассетных боеприпасов изменит правила игры в борьбе с российскими войсками. Они необходимы для компенсации дефицита обычных артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Выступая на полях саммита НАТО, министр обороны Алексей Резников отверг неодобрение некоторых стран и гуманитарных групп из-за решения правительства США направить Украине кассетные боеприпасы.

"Когда мы получили в мае 2022 года 155-миллиметровые артиллерийские системы, это стало изменением правил игры. В июле мы получили различные типы (РСЗО - ред.), это стало следующим изменением правил игры... И я надеюсь, что кассетные боеприпасы (станут - ред.) следующим изменением правил игры как оружие или боеприпасы для освобождения наших временно оккупированных территорий", - сказал он.

Министр обороны подчеркнул, что использование этого оружия будет ограничено внегородскими районами на территории Украины.

По его словам, партнеры Украины также будут проинформированы о применении и действии кассетного оружия.

Кассетные снаряды для Украины

Один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы. Они состоят из десятков меньших бомб и разлетаются во время детонации. Поэтому они могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий.

США передадут Украине кассетные боеприпасы и другое вооружение в рамках нового пакета военной помощи. Американский президент Джо Байден отметил, что снаряды помогут украинским военным продолжить контрнаступление .

При этом Резников развеял страхи о передача кассетных боеприпасов и назвал пять главных принципов в их использовании.

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