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Резніков розповів, як будуть відбуватись вибори до Антикорради при Міноборони

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Україна, Неділя 19 лютого 2023 19:20
Резніков розповів, як будуть відбуватись вибори до Антикорради при Міноборони Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Для вибору членів Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України буде використано відкрите електронне голосування на майданчику Національного агенства з питань запобігання корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Як розповів глава Міноборони Олексій Резніков, це допоможе покращити громадський антикорупційний контроль.

"Антикорупційна рада при Міноборони має відповідати кращим практикам, які використовуються у цій системі", - сказав він.

Міністр зауважив, що Антикоррада матиме три ключових пункти - відкритість, прозорість та довіру. Саме тому до голосування матимуть доступ всі громадяни України.

"Я також провів консультації із головою Національного агентства з питань запобігання корупції Олександром Новіковим щодо проведення відкритого голосування за майбутніх членів Антикорупційної ради при Міноборони саме на майданчику НАЗК", - підкреслив він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство оборони перезавантажить антикорупційне управління та запровадить механізм громадського контролю.

РБК-Україна повідомляло, що Резнікова хотіли відправити у відставку, а на його місце поставити керівника ГУР Кирила Буданова. Проте пізніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що кадрових змін в обороні не буде.

Нагадаємо, журналісти провели розслідування, в якому стверджувалося, що Міноборони нібито закуповує продукти для ЗСУ за завищеними цінами.

Через це було звільнено заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Пізніше суд заарештував обох ексчиновників.

Усі подробиці конфлікту читайте у матеріалі РБК-Україна "Переполох у Міноборони. Чому у Зеленського вирішили звільнити Резнікова і відразу передумали".

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