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Резников рассказал, как будут проходить выборы в Антикорраду при Минобороны

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Украина, Воскресенье 19 февраля 2023 19:20
Резников рассказал, как будут проходить выборы в Антикорраду при Минобороны Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Для выбора членов Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины будет использовано открытое электронное голосование на площадке Национального агентства по предотвращению коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Как рассказал глава Минобороны Алексей Резников, это поможет улучшить общественный антикоррупционный контроль.

"Антикоррупционный совет при Минобороны должен соответствовать лучшим практикам, используемым в этой системе", - сказал он.

Министр отметил, что Антикоррад будет иметь три ключевых пункта - открытость, прозрачность и доверие. Именно поэтому к голосованию будут доступны все граждане Украины.

"Я также провел консультации с главой Национального агентства по предотвращению коррупции Александром Новиковым по поводу проведения открытого голосования за будущих членов Антикоррупционного совета при Минобороны именно на площадке НАПК", - подчеркнул он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство обороны перезагрузит антикоррупционное управление и внедрит механизм общественного контроля.

РБК-Украина сообщало, что Резникова хотели отправить в отставку, а на его место поставить руководителя ГУР Кирилла Буданова. Однако позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что кадровых изменений в обороне не будет.

Напомним, журналисты провели расследование, в котором утверждалось, что Минобороны якобы закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам.

Из - за этого были уволены заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий. Позже суд арестовал обоих эксчиновников.

Все подробности конфликта читайте в материале РБК-Украина "Переполох у Минобороны. Почему у Зеленского решили уволить Резникова и сразу передумали".

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