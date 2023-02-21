Резніков прокоментував призначення нових замів

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони Олексія Резнікова.

За його словами, нові обличчя в міністерстві тільки підсилять його і допоможуть подолати нові виклики.

"Нові заступники - done. Сьогодні Кабінет Міністрів підтримав мої подання щодо призначення заступниками міністра оборони Віталія Дейнегу і Андрія Шевченка. 14 лютого Уряд підтримав також подання про призначення першим заступником міністра генерал-лейтенанта, Героя України Олекскндра Павлюка", - написав Рєзніков.