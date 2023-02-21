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Кабмін призначив ще двох заступників Резнікова

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Вівторок 21 лютого 2023 16:28
Кабмін призначив ще двох заступників Резнікова Фото: Віталій Дейнега та Андрій Шевченко (колаж РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кабінет Міністрів України призначив двох нових заступників міністра оборони Олексія Резнікова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Раді Тараса Мельничука.

Так, на засіданні 21 лютого Кабмін ухвалив розпорядження про призначення:

  • засновник благодійного фонду "Повернись живим" Віталія Дейнеги - заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації,
  • колишнього нардепа і екс-посла у Канаді Андрія Шевченка - заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

РБК-Україна повідомляло, що Кабмін призначив Олександра Павлюка першим заступником Резнікова.

Нагадаємо, що журналісти провели розслідування, в якому стверджувалось про те, що Міноборони нібито закуповує продукти для ЗСУ за завищеними цінами. Внаслідок цього було звільнено заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Пізніше суд їх заарештував.

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Олексій Резніков Министерство обороны РФ
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