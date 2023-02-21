Резников прокомментировал назначение новых замов

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Алексея Резникова.

По его словам, новые лица в министерстве только усилят его и помогут справиться с новыми вызовами.

"Новые заместители - done. Сегодня Кабинет Министров поддержал мои представления о назначении заместителями министра обороны Виталия Дейнегу и Андрея Шевченко. 14 февраля Правительство поддержало также представление о назначении первым заместителем министра генерал-лейтенанта, Героя Украины Александра Павлюка", - написал Резников.