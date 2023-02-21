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Резников прокомментировал назначение новых замов

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Назначение двух новых заместителей министру обороны является усилением команды министерства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Алексея Резникова.

По его словам, новые лица в министерстве только усилят его и помогут справиться с новыми вызовами.

"Новые заместители - done. Сегодня Кабинет Министров поддержал мои представления о назначении заместителями министра обороны Виталия Дейнегу и Андрея Шевченко. 14 февраля Правительство поддержало также представление о назначении первым заместителем министра генерал-лейтенанта, Героя Украины Александра Павлюка", - написал Резников.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет Министров Украины назначил двух новых заместителей министра обороны Алексея Резникова.

Напомним, что журналисты провели расследование, в котором утверждалось о том, что Минобороны якобы закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам. В результате были уволены заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий. Позже суд их арестовал.

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Кабинет Министров УкраиныМинистерство обороны УкраиныАлексей Резников