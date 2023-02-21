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Резніков прокоментував призначення нових замів

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Україна, Вівторок 21 лютого 2023 19:04
Резніков прокоментував призначення нових замів Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Призначення двох нових замісників міністру оборони України являється посиленням команди міністерства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони Олексія Резнікова.

За його словами, нові обличчя в міністерстві тільки підсилять його і допоможуть подолати нові виклики.

"Нові заступники - done. Сьогодні Кабінет Міністрів підтримав мої подання щодо призначення заступниками міністра оборони Віталія Дейнегу і Андрія Шевченка. 14 лютого Уряд підтримав також подання про призначення першим заступником міністра генерал-лейтенанта, Героя України Олекскндра Павлюка", - написав Рєзніков.

Раніше РБКУкраїна повідомляло, що Кабинет Министров Украины назначил двух новых заместителей министра обороны Алексея Резникова.

Нагадаємо, що журналісти провели розслідування, в якому стверджувалось про те, що Міноборони нібито закуповує продукти для ЗСУ за завищеними цінами. Внаслідок цього було звільнено заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Пізніше суд їх заарештував.

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Кабінет Міністрів України Міністерство оборони України Олексій Резніков
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