Резніков пояснив, для чого Україні морські дрони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова на брифінгу .

Він нагадав, що на початку вторгнення Росії в Україну наша морська акваторія була заблокована - ми не могли експортувати зерно.

Так, спочатку українські військові атакували російський крейсер "Москва" двома протикорабельними ракетами "Нептун". Втрата флагмана російського Чорноморського флоту стала одним з найважливіших етапів звільнення острова Зміїний. Після цього був розблокований "зерновий коридор".

Коли Україна отримала сучасні системи "Гарпун", захисники відігнали російський флот ще далі.

"Тому сьогодні вони (росіяни - ред.) використовують надводні та підводні носії для запуску по Україні "Калібрів" та інших ракет надводного базування. Тому гуманітарна задача - продовжити вивозити зерно у світ, захищати наші цивільні об'єкти шляхом продовження кампанії по відправлення російського флоту на дно... Саме для цієї мети нам потрібні надводні та підводні дрони", - сказав Резніков.

Нагадаємо, Україна запустила збір коштів на перший у світі флот морських безпілотників, які допоможуть українським бійцям захистити морську акваторію.

Станом на 13 листопад вдалося зібрати гроші на 12 таких безпілотників.

Окрім того, литовці зібрали гроші вже на три морські дрони для України.

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