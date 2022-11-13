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Україна зібрала кошти на виготовлення 12 морських дронів

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Київ, Неділя 13 листопада 2022 20:47
Україна зібрала кошти на виготовлення 12 морських дронів Фото: Україна зібрала кошти на купівлю 12 морських дронів (u24.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Україна менш ніж за два дні зібрала понад 120 мільйонів гривень, яких вистачить на закупівлю 12 морських ударних дронів.

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Naval News.

"Наприклад, литовський журналіст Андрюс Тапінас разом із жителями Литви зібрали 250 тисяч доларів, які через UNITED24 буде переведено на ці дрони", - зазначив Боднар.

За його словами, ціль флоту безпілотників – захистити воду українських морів, а також мирні міста від крилатих ракет російських військ. Флот безпілотників також може мати на меті захистити торгові судна від можливих російських атак.

Боднар також наголосив, що перші морські безпілотники отримають назви "Херсон", "Севастополь" та "Маріуполь".

Нагадаємо, першого дня зборів українці зібрали кошти на перший морський ударний дрон в рамках ініціативи United24. Він отримає символічну назву – "Херсон".

Раніше повідомлялося, що Україна запустила збір коштів на перший у світі флот морських безпілотників. Вони допоможуть українським військовим захистити морську акваторію.

Президент України Володимир Зеленський анонсував збір коштів на морські дрони через благодійну платформу United24.

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