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Литва зібрала гроші на три морські дрони для України

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Вільнюс, Четвер 24 листопада 2022 00:32
Литва зібрала гроші на три морські дрони для України Фото: Україна отримає морські дрони, куплені Литвою (кадр із відео)
Автор: Олександр Мороз

Литовці закрили збір на три морські дрони для України. Загалом вдалося зібрати 750 000 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Андрюса Тапінаса.

"Литовці зробили це! Ми закрили збір і за 750 000 доларів купимо 3 морські дрони для України. І дали їм горді імена заради миру - Peace Дец, Peace Да і Peace Дюк. Чорноморський флот Росії - бійся. Peace-дрони прийдуть непомітно", - зазначив він.

Нагадаємо, після того, як президент України Володимир Зеленський оголосив кампанію зі збору коштів на морські дрони, станом на листопад вдалося зібрати гроші на 12 таких безпілотників .

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Литва дрони Війна Росії проти України
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