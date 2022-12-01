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Резников объяснил, для чего Украине морские дроны

Новина українською →
Четверг 01 декабря 2022 18:47
Резников объяснил, для чего Украине морские дроны Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украине нужны морские дроны, чтобы атаковать флот Российской Федерации и таким образом защищать гражданские объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова на брифинге.

Он напомнил, что в начале вторжения России в Украину наша морская акватория была заблокирована - мы не могли экспортировать зерно.

Так сначала украинские военные атаковали российский крейсер "Москва" двумя противокорабельными ракетами "Нептун". Потеря флагмана российского Черноморского флота стала одним из важнейших этапов освобождения острова Змеиный. После этого был разблокирован "зерновой коридор".

Когда Украина получила современные системы "Гарпун", защитники отогнали российский флот еще дальше.

Поэтому сегодня они (россияне - ред.) используют надводные и подводные носители для запуска по Украине "Калибров" и других ракет надводного базирования. Поэтому гуманитарная задача - продолжить вывозить зерно в мир, защищать наши гражданские объекты путем продолжения кампании по отправке российского флота ко дну... Именно для этой цели нам нужны надводные и подводные дроны", - сказал Резников.

Напомним, Украина запустила сбор средств на первый в мире флот морских беспилотников, которые помогут украинским бойцам защитить морскую акваторию.

По состоянию на 13 ноября удалось собрать деньги на 12 таких беспилотников.

Кроме того, литовцы собрали деньги уже на три морских дрона для Украины.

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Алексей Резников Война России против Украины
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