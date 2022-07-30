Резников поговорил с главой Пентагона и заявил о "хороших новостях"

Министр обороны Украины Алексей резников обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином текущую ситуацию.и оборонную помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Резникова в Twitter.
Резников заявил, что Остин "вернулся с хорошими новостями".
Напомним, в пятницу Белый дом сообщил, что США готовят очередной пакет военной помощи для Украины.
Ранее стало известно, что Германия передаст Украине специальные танки для строительства мостов.
А Нидерланды не планируют прекращать военные поставки этим летом.
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