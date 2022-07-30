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Резников поговорил с главой Пентагона и заявил о "хороших новостях"

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Министр обороны Украины Алексей резников обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином текущую ситуацию.и оборонную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Резникова в Twitter.

Резников заявил, что Остин "вернулся с хорошими новостями".

Напомним, в пятницу Белый дом сообщил, что США готовят очередной пакет военной помощи для Украины.

Ранее стало известно, что Германия передаст Украине специальные танки для строительства мостов.

А Нидерланды не планируют прекращать военные поставки этим летом.

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Алексей Резников