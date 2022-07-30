Резніков поговорив з главою Пентагону і заявив про "хороші новини"

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з главою Пентагону Ллойдом Остіном поточну ситуацію.і оборонну допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Резнікова в Twitter.
Резніков заявив, що Остін "повернувся з хорошими новинами".
Нагадаємо, в п'ятницю Білий дім повідомив, що США готують черговий пакет військової допомоги для України.
Раніше стало відомо, що Німеччина передасть Україні спеціальні танки для будівництва мостів.
А Нідерланди не планують припиняти військові постачання цього літа.
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