Германия передаст Украине специальные танки для строительства мостов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Германии.

"Для дальнейшей поддержки украинских сухопутных войск министр Ламбрехт приняла решение доставить пакет из 16 бронированных мостоукладчиков Biber. Их можно использовать для преодоления воды или других препятствий в бою", - говорится в сообщении.

Что известно о танках Biber

Танковые мостоукладчики Biber построены на шасси немецких танков Leopard 1. Как правило, Biber находятся недалеко от фронта и используются, когда необходимо быстро построить мост через водоемы шириной до 20 метров. Ширина построенного моста - 4 метра.