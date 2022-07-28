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Нидерланды не прекратят военную помощь Украине этим летом, - Рютте

Новина українською →
Амстердам, Четверг 28 июля 2022 22:09
Нидерланды не прекратят военную помощь Украине этим летом, - Рютте Фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Нидерланды не намерены прекращать оказывать военную помощь Украине этим летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Марка Рютте.

"После недавнего визита я поговорил с Владимиром Зеленским о зерновой сделке и ракетных обстрелах портов Одессы и Николаева. Нидерланды продолжают поддерживать Украину, особенно в этот решающий момент. Этим летом поставки нидерландской военной помощи не прекратятся", - отметил он.

Президент Украины в своем Twitter добавил, что в ходе телефонного звонка обсуждалось оборонное сотрудничество, а также финансовая поддержка от Европейского союза.

Отметим, на прошлой неделе статс-секретарь Минобороны Нидерландов Кристоф ван дер Мат говорил, что страна подходит к пределу своих возможностей в вопросе поставок оружия Украине.

Напомним, ранее в июле во время визита в Украину Рютте обещал, что его страна поставит самоходные гаубицы.

Нидерландский премьер является сторонником того, чтобы Запад продолжал оказывать Киеву военную помощь.

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