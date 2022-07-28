Нидерланды не прекратят военную помощь Украине этим летом, - Рютте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Марка Рютте.

"После недавнего визита я поговорил с Владимиром Зеленским о зерновой сделке и ракетных обстрелах портов Одессы и Николаева. Нидерланды продолжают поддерживать Украину, особенно в этот решающий момент. Этим летом поставки нидерландской военной помощи не прекратятся", - отметил он.

Президент Украины в своем Twitter добавил, что в ходе телефонного звонка обсуждалось оборонное сотрудничество, а также финансовая поддержка от Европейского союза.

Отметим, на прошлой неделе статс-секретарь Минобороны Нидерландов Кристоф ван дер Мат говорил, что страна подходит к пределу своих возможностей в вопросе поставок оружия Украине.