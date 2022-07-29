США готовят очередную военную помощь Украине: ожидается очень скоро

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, которого цитирует CNBC .

"Я думаю, что относительно скоро вы увидите еще один (пакет помощи, - ред.). Я не решаюсь назвать дату в календаре, но я думаю, что вы можете увидеть еще одно объявление о помощи в сфере безопасности очень скоро", - отметил он.

Он отказался раскрывать содержимое нового пакета.

"Но я действительно думаю, что в общих чертах вы можете ожидать те вещи в соответствии с видами помощи в сфере безопасности, которые вы видели в прошлом", - добавил Кирби.