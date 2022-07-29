США готовят очередную военную помощь Украине: ожидается очень скоро
Соединенные Штаты Америки (США) готовят очередной пакет военной помощи для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, которого цитирует CNBC.
"Я думаю, что относительно скоро вы увидите еще один (пакет помощи, - ред.). Я не решаюсь назвать дату в календаре, но я думаю, что вы можете увидеть еще одно объявление о помощи в сфере безопасности очень скоро", - отметил он.
Он отказался раскрывать содержимое нового пакета.
"Но я действительно думаю, что в общих чертах вы можете ожидать те вещи в соответствии с видами помощи в сфере безопасности, которые вы видели в прошлом", - добавил Кирби.
Напомним, ранее стало известно, что Германия передаст Украине специальные танки для строительства мостов.
А Нидерланды не планируют прекращать военные поставки этим летом.
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