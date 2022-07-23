Резников предложил провести трибунал над российскими военными преступниками в Харькове

После победы трибунал над российскими военными преступниками нужно провести в Харькове. Город является первым форпостом перед оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова в Facebook.

"Салтовка в Харькове - самый большой жилой массив Украины, по количеству населения равный Мариуполю. Сейчас - это одно из самых масштабных мест преступлений российских оккупантов", - написал он.

Как отметил министр, "Харьков является первым форпостом цивилизации на границе с мордором".

"После победы это было бы правильным местом для трибунала над российскими военными преступникам", - добавил Резников.