Резников предложил провести трибунал над российскими военными преступниками в Харькове
После победы трибунал над российскими военными преступниками нужно провести в Харькове. Город является первым форпостом перед оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова в Facebook.
"Салтовка в Харькове - самый большой жилой массив Украины, по количеству населения равный Мариуполю. Сейчас - это одно из самых масштабных мест преступлений российских оккупантов", - написал он.
Как отметил министр, "Харьков является первым форпостом цивилизации на границе с мордором".
"После победы это было бы правильным местом для трибунала над российскими военными преступникам", - добавил Резников.
Напомним, российские оккупанты ежедневно обстреливают Харьков. Как сообщало РБК-Украина, количество погибших в результате вражеского обстрела Харькова утром 21 июля возросло до четырех, а раненых - до 25 человек.