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Резников поговорил с главой Пентагона и заявил о "хороших новостях"

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Киев, Суббота 30 июля 2022 00:56
Резников поговорил с главой Пентагона и заявил о "хороших новостях" Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Министр обороны Украины Алексей резников обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином текущую ситуацию.и оборонную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Резникова в Twitter.

Резников заявил, что Остин "вернулся с хорошими новостями".

"Сегодня мы обсудили последние события со времени нашего последнего разговора. Я рад, что министр обороны США вернулся с хорошими новостями. Скоро появятся средства для укрепления нашей обороноспособности", - написал он.

Напомним, в пятницу Белый дом сообщил, что США готовят очередной пакет военной помощи для Украины.

Ранее стало известно, что Германия передаст Украине специальные танки для строительства мостов.

А Нидерланды не планируют прекращать военные поставки этим летом.

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Алексей Резников
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