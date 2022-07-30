Резников поговорил с главой Пентагона и заявил о "хороших новостях"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Резникова в Twitter .

Резников заявил, что Остин "вернулся с хорошими новостями".

"Сегодня мы обсудили последние события со времени нашего последнего разговора. Я рад, что министр обороны США вернулся с хорошими новостями. Скоро появятся средства для укрепления нашей обороноспособности", - написал он.

Напомним, в пятницу Белый дом сообщил, что США готовят очередной пакет военной помощи для Украины.

Ранее стало известно, что Германия передаст Украине специальные танки для строительства мостов.

А Нидерланды не планируют прекращать военные поставки этим летом.

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