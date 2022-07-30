Резніков поговорив з главою Пентагону і заявив про "хороші новини"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Резнікова в Twitter .

Резніков заявив, що Остін "повернувся з хорошими новинами".

"Сьогодні ми обговорили останні події з часу нашої останньої розмови. Я радий, що міністр оборони США повернувся з хорошими новинами. Скоро з'являться кошти для зміцнення нашої обороноздатності", - написав він.

Нагадаємо, в п'ятницю Білий дім повідомив, що США готують черговий пакет військової допомоги для України.

Раніше стало відомо, що Німеччина передасть Україні спеціальні танки для будівництва мостів.

А Нідерланди не планують припиняти військові постачання цього літа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.