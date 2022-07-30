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Резніков поговорив з главою Пентагону і заявив про "хороші новини"

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Київ, Субота 30 липня 2022 00:56
Резніков поговорив з главою Пентагону і заявив про "хороші новини" Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з главою Пентагону Ллойдом Остіном поточну ситуацію.і оборонну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Резнікова в Twitter.

Резніков заявив, що Остін "повернувся з хорошими новинами".

"Сьогодні ми обговорили останні події з часу нашої останньої розмови. Я радий, що міністр оборони США повернувся з хорошими новинами. Скоро з'являться кошти для зміцнення нашої обороноздатності", - написав він.

Нагадаємо, в п'ятницю Білий дім повідомив, що США готують черговий пакет військової допомоги для України.

Раніше стало відомо, що Німеччина передасть Україні спеціальні танки для будівництва мостів.

А Нідерланди не планують припиняти військові постачання цього літа.

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Олексій Резніков
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