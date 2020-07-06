"Паспортизация" РФ: Резников назвал жителей Донбасса и Крыма заложниками

Украинское государство не имеет претензий к большинству людей в Крыму и на Донбассе, которые получили российские паспорта. Они являются заложниками и это их способ выживания.

Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Относительно паспортов. Так, 200 тысяч на оккупированном Донбассе (получили российские паспорта, - ред.). Кстати в режиме переходного правосудия мы пишем, что в том числе идею, что большинство людей, которые получили эти паспорта и в Крыму и на Донбассе, они являются заложниками. Это их способ выживания. К ним украинское государство не имеет претензий.Только к тем, кто был коллаборантами, кто служил верой и правдой оккупационному режиму и у кого кровь на руках. Те будут точно нести ответственность, несмотря на любые попытки ее избежать", - сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые раньше жили в любом районе Луганской или Донецкой областей.

По оценкам ООН, более 125 тысяч жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей получили российские паспорта по упрощенной процедуре.

Украина собирает доказательства принудительной "паспортизации" жителей ОРДЛО для иска против России в Международный уголовный суд.

Недавно Офис генпрокурора сообщил подозрении боевику "ДНР" в принудительной "паспортизации" украинцев на оккупированном Донбассе.