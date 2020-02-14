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Украина передаст в МУС доказательства "паспортизации" Донбасса

Новости » Политика     14.02.2020 - 11:52
Украина передаст в МУС доказательства "паспортизации" Донбасса
Иллюстративное фото (mvdlnr.ru)

На оккупированном Донбассе выдали более полумиллиона фейковых "паспортов"

Украина собирает доказательства принудительной паспортизации жителей временно оккупированных территорий Донбасса для передачи в Международный уголовный суд. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Сообщается, что Офис генпрокурора документирует доказательства насильственной политики в отношении паспортизации жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

"Следствием установлено, что наличие такого паспорта для лиц, трудоустроенных в структурах оккупационных администраций, является обязательным условием, ведь его отсутствие считается основанием для увольнения", - говорится в сообщении.

Украинская сторона расценивает такие действия как нарушение международного права, в частности Женевской конвенции 1949 года о защите населения во время войны и ст. 75 Дополнительного протокола 1977 года.

По предварительным данным, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей получили более 500 тыс. псевдопаспортов - 300 тыс. и 200 тыс. соответственно.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины допустила, что раздача так называемых "паспортов" на оккупированном Донбассе является средством легализации российских наемников.

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