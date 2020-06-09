Офис генпрокурора подозревает боевиков "ЛНР" в принудительной "паспортизации" украинцев

Фото: паспорт "ЛНР" (mvdlnr.ru)

Паспорта псевдореспублики могли получить до 200 тысяч жителей оккупированной территории

Прокуратура Луганской области сообщила о подозрении начальнику так называемого "управления миграционной службы МВД Луганской народной республики" и его заместителю по факту принудительной "паспортизации" украинцев. Они заставляли оформлять паспорт псеводореспублики под угрозой увольнения с работы и прекращения соцвыплат.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, с 2018 года подконтрольные России боевики с привлечением "должностных лиц" учреждений в сферах образования, медицины, социальной защиты начали процесс выдачи местным жителям "паспортов ЛНР".

"Невыполнения требования получения "документа" является поводом для отказа в трудоустройстве, увольнения с работы, прекращения социальных выплат, исключения из учебных заведений и т. п. По предварительным данным, паспорта "ЛНР", вероятно, получили более 200 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора возложили ответственность за такие действия на руководство "управления миграционной службы" оккупационной администрации России в Луганске.

Их квалифицировали как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, содействие деятельности террористической организации, нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Также отмечается, что принудительная "паспортизация" украинцев нарушает законы и обычаи войны согласно ст. 3, 8, 52 Женевской Конвенции от и о защите гражданского населения во время войны.

Кроме того, существует проблема выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО по упрощенной процедуре.

Так, по оценкам ООН, более 125 тысяч жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей получили российские паспорта по упрощенной процедуре.

РБК-Украина писало, что в феврале президент Владимир Зеленский поручил правительству разработать программу по обеспечению украинским гражданством жителей ОРДЛО.

Также напомним, ранее так называемая "ЛНР" отказалась открыть пункт пропуска в Станице Луганской со своей стороны.

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Автор: Максим Зайченко