В ООН назвали число жителей ОРДЛО, получивших российские паспорта

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Уже 125 тысяч граждан Украины на неподконтрольных территориях получили паспорта РФ

Уже более 125 тысяч жителей отдельных районов Донецой и Луганской областей (ОРДЛО) получили российйские паспорта по прщенной процедуре. Об этом на заседании Совбеза ООН сказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

По его словам, этот поцесс продолжается вопреки тому, что бльшинство стран не признают такие паспорта у жителей ОРДЛО.

"Россия также продолжает незаконную паспортизацию Донбасса и сейчас это вышло уже на "промышленный" уровень - более 125 000 человек получили там российские паспорта", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Офис генерального прокурора открыл дело из-за принудительной раздачи так называемых "паспортов ЛНР" в оккупированной части Луганской области. "Паспорта ЛНР" получили более 200 тысяч человек.

Также сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса сиротам раздают российские паспорта, а пропагандисты снимают детей как счастливых новых граждан России, а также как "граждан "ЛДНР".