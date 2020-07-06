Паспортизація РФ: Резніков назвав жителів Донбасу і Криму заручниками

Українська держава не має претензій до більшості людей в Криму і на Донбасі, які отримали російські паспорти. Вони є заручниками і це їхній спосіб виживання.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих території Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Щодо паспортів. Так, 200 тисяч на окупованому Донбасі (отримали російські паспорти, - ред.). До речі в режимі перехідного правосуддя ми пишемо, що в тому числі ідею, що більшість людей, які отримали ці паспорти і в Криму і на Донбасі, вони є заручниками. Це їхній спосіб виживання. До них українська держава не має претензій.Тільки до тих, хто був колаборантами, хто служив вірою і правдою окупаційному режиму і в кого кров на руках. Ті будуть точно нести відповідальність, попри будь-які спроби її уникнути", - сказав він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дозволяє отримати російське громадянство в спрощеному порядку українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей України.

За оцінками ООН, понад 125 тисяч жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей отримали російські паспорти за спрощеною процедурою.

Україна збирає докази примусової "паспортизації" жителів ОРДЛО для позову проти Росії в Міжнародний кримінальний суд.

Нещодавно Офіс генпрокурора повідомив підозру бойовикам "ДНР" в примусовій "паспортизації" українців на окупованому Донбасі.