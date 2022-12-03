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Резніков у аеропорту "Херсон" у Чорнобаївці: росіяни зможуть отримати лише перші три літери

Новость на русском →
Субота 03 грудня 2022 13:24
Резніков у аеропорту "Херсон" у Чорнобаївці: росіяни зможуть отримати лише перші три літери Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр оборони Олексій Резніков відвідав міжнародний аеропорт "Херсон" у звільненій Чорнобаївці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова у Twitter.

Він оприлюднив фотографію з аеропорту.

Резніков у аеропорту &quot;Херсон&quot; у Чорнобаївці: росіяни зможуть отримати лише перші три літери

"Це залишки вивіски міжнародного аеропорту "ХЕРСОН" в Чорнобаївці. Перші три літери назви міста росіяни зрозуміють без перекладача - і це єдине, що вони можуть отримати від України. Багато з них, хто удобрює поля навколо, вже в цьому переконались. Нехай щастить!" - написав міністр.

Чому Чорнобаївка - легендарна

Під час окупації села українські військові постійно били по росіянах в Чорнобаївці, розгромно знищуючи не лише техніку, але і живу силу росіян.

Загарбники панікували від однієї згадки про Чорнобаївку та масово відмовлялися йти у наступ на цьому напрямі та шукали тих, хто готовий стати "гарматним м'ясом".

Наприкінці жовтня окупанти вивели свою техніку з аеродрому Чорнобаївки.

11 листопада стало відомо про звільнення села, згодом боєць показав відео зі звільненої Чорнобаївки.

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Олексій Резніков Херсон Чернобаевка
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