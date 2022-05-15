ВСУ 20-й раз нанесли удар по оккупантам в Чернобаевке

Украинские защитники 20-й раз ударили по складам с боеприпасами в Чернобаевке. Произошло это 15 мая, около 12:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника председателя ОП Украины Алексея Арестовича.

"20-я Чернобаевка. Начало было в 12:00. Детонация до сих пор продолжается", - отметил он на своей странице в Facebook.