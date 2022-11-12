ua ru
Нд, 13 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Український військовий показав відео зі звільненої Чорнобаївки

Новость на русском →
Чорнобаївка, Субота 12 листопада 2022 22:59
Український військовий показав відео зі звільненої Чорнобаївки Ілюстративне фото: український військовий показав відео зі звільненої Чорнобаївки (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Боєць Збройних сил України показав, як виглядає звільнена від окупантів Чорнобаївка (Херсонська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UkrArmyBlog у Twitter.

На відео, яке зняв український військовий, можна побачити зруйнований термінал місцевого аеропорту "Херсон" та багато знищеної техніки окупантів.

Зазначимо, що українські військові завдавали великої кількості ударів по окупантам у Чорнобаївці, куди росіяни перекидали свою техніку.

Нагадаємо, про звільнення Чорнобаївки від росіян стало відомо у п'ятницю, 11 листопада.

При цьому у місцевій сільраді попередили, що повертатися до селища поки що зарано , оскільки спочатку потрібно виконати перевірку приміщень та розмінування територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Херсонська область Війна Росії проти України Чернобаевка
NEWS
Аварійні відключення. У Києві та 8 областях екстрено вимикатимуть світло: список
Аварійні відключення. У Києві та 8 областях екстрено вимикатимуть світло: список
DAILY
ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі
Юлія Акимовакоресподент ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі