Український військовий показав відео зі звільненої Чорнобаївки
Боєць Збройних сил України показав, як виглядає звільнена від окупантів Чорнобаївка (Херсонська область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UkrArmyBlog у Twitter.
На відео, яке зняв український військовий, можна побачити зруйнований термінал місцевого аеропорту "Херсон" та багато знищеної техніки окупантів.
Чорнобаївка! pic.twitter.com/6IIsLI01Uf— UkrArmyBlog (@UkrArmyBlog) November 12, 2022
Зазначимо, що українські військові завдавали великої кількості ударів по окупантам у Чорнобаївці, куди росіяни перекидали свою техніку.
Нагадаємо, про звільнення Чорнобаївки від росіян стало відомо у п'ятницю, 11 листопада.
При цьому у місцевій сільраді попередили, що повертатися до селища поки що зарано , оскільки спочатку потрібно виконати перевірку приміщень та розмінування територій.
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