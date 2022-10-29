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З аеродрому Чорнобаївки окупанти вивезли всю техніку (супутникові знімки)

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Херсон, Субота 29 жовтня 2022 10:24
З аеродрому Чорнобаївки окупанти вивезли всю техніку (супутникові знімки) Фото: з аеродрому Чорнобаївки окупанти вивезли всю техніку (t.me/AFUStratCom)
Автор: Наталія Гурковська

З аеродрому у Чорнобаївці Херсонської області російські окупанти вивели свою техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "СтратКом".

"З аеродрому у Чорнобаївці рашисти вивели всю свою техніку. Це видно на супутникових знімках за 27 жовтня", - йдеться в повідомленні.

При цьому в "СтратКомі" нагадують, що з початку окупації Херсонської області, навіть постійні знищення кацапської техніки силами ЗСУ у цьому аеропорту, не були приводом для них покинути позицію.

Чим відома Чорнобаївка Херсонської області.

Українські військові постійно б'ють по окупантах в Чорнобаївці, розгромно знищуючи не тільки техніку, але і живу силу росіян.

Дійшло до того, що окупанти панікують від однієї згадки про Чорнобаївку. Вони масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямі та шукають тих, хто готовий стати "гарматним м'ясом".

Також за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, в області є своя "Чорнобаївка" - це селище Білогорівка, недалеко від якої ЗСУ постійно нищили понтонні переправи російських військ через Сіверський Донець та багато ворожої техніки. "Чорнобаївку" можна знайти і в інших містах України.

Як повідомлялось, в британській розвідці вважають, що примус окупантів жителів Херсону виїжджати з окупованого міста, а також вивезення реліквій та пам'ятників свідчить про їхні наміри прискорити вихід з регіону.

Водночас на правий берег Дніпра в Херсонській області окупанти доставили чергову партію мобілізованих російських військовослужбовців.

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Херсон Херсонська область Чернобаевка
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