З аеродрому Чорнобаївки окупанти вивезли всю техніку (супутникові знімки)
З аеродрому у Чорнобаївці Херсонської області російські окупанти вивели свою техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "СтратКом".
"З аеродрому у Чорнобаївці рашисти вивели всю свою техніку. Це видно на супутникових знімках за 27 жовтня", - йдеться в повідомленні.
При цьому в "СтратКомі" нагадують, що з початку окупації Херсонської області, навіть постійні знищення кацапської техніки силами ЗСУ у цьому аеропорту, не були приводом для них покинути позицію.
Чим відома Чорнобаївка Херсонської області.
Українські військові постійно б'ють по окупантах в Чорнобаївці, розгромно знищуючи не тільки техніку, але і живу силу росіян.
Дійшло до того, що окупанти панікують від однієї згадки про Чорнобаївку. Вони масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямі та шукають тих, хто готовий стати "гарматним м'ясом".
Також за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, в області є своя "Чорнобаївка" - це селище Білогорівка, недалеко від якої ЗСУ постійно нищили понтонні переправи російських військ через Сіверський Донець та багато ворожої техніки. "Чорнобаївку" можна знайти і в інших містах України.
Як повідомлялось, в британській розвідці вважають, що примус окупантів жителів Херсону виїжджати з окупованого міста, а також вивезення реліквій та пам'ятників свідчить про їхні наміри прискорити вихід з регіону.
Водночас на правий берег Дніпра в Херсонській області окупанти доставили чергову партію мобілізованих російських військовослужбовців.
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