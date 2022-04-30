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Массовая паника. Оккупанты отказываются наступать в направлении Чернобаевки, - СБУ

Новина українською →
Херсонская область, Суббота 30 апреля 2022 12:34
Массовая паника. Оккупанты отказываются наступать в направлении Чернобаевки, - СБУ Фото: оккупанты отказываются наступать в направлении Чернобаевки (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Оккупанты начинают паниковать от одного упоминания о Чернобаевке. Они массово отказываются идти в наступление на этом направлении и ищут тех, кто готов стать "пушечным мясом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Подтверждение тому есть новый перехват разговора СБУ, который удалось сделать в Херсонской области.

На записи - разговор командира батальона ВС РФ с командиром роты, который прибыл с пополнением из так называемой "ДНР".

"Сегодня утром русские отказались, говорят: "Вы чего едете, вы мясо!". Они здесь стояли, их послали туда (на Чернобаевку). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят "Вы что, долб#обе, бл#дь? Куда вы сунетесь?!!", и вот это - началась паника", - жалуется оккупант из "ДНР".

Он говорит, что "после бегства россиян только 5 из 20 человек" нового пополнения из ДНР" согласились идти в атаку", а чтобы убедить других, российский командир прибегнул ко лжи: якобы солдаты будут обороняться, а не наступать.

"Но и это не подействовало... что ж, трудно мотивировать людей, которые не знают, что они здесь делают", - отмечают в СБУ.

Отметим, российские военные называют бои под Чернобаевкой Херсонской области "адом". Свидетельством этого является переписка оккупанта, которую опубликовала Служба безопасности Украины.

Напомним, недавно украинские военные в очередной раз нанесли разрушительный удар по позициям российских оккупантов в Чернобаевке Херсонской области, что стало уже 17-м случаем успешной атаки по вражеским силам на территории местного аэродрома.

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