ua ru
Сб, 03 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Резников в аэропорту "Херсон" в Чернобаевке: россияне смогут получить только первые три буквы

Новина українською →
Суббота 03 декабря 2022 13:24
Резников в аэропорту "Херсон" в Чернобаевке: россияне смогут получить только первые три буквы Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр обороны Алексей Резников посетил международный аэропорт "Херсон" в освобожденной Чернобаевке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter.

Он обнародовал фотографию из аэропорта.

Резников в аэропорту &quot;Херсон&quot; в Чернобаевке: россияне смогут получить только первые три буквы

"Это остатки вывески международного аэропорта "ХЕРСОН" в Чернобаевке. Первые три буквы названия города россияне поймут без переводчика - и это единственное, что они могут получить от Украины. Многие, кто удобряет поля вокруг, уже в этом убедились. Удачи!" - написал министр.

Почему Чернобаевка – легендарная

Во время оккупации села украинские военные постоянно били по россиянам в Чернобаевке, разгромно уничтожая не только технику, но и живую силу россиян.

Захватчики паниковали от одного упоминания о Чернобаевке и массово отказывались идти в наступление на этом направлении и скали тех, кто готов стать "пушечным мясом".

В конце октября оккупанты вывели свою технику с аэродрома Чернобаевки.

11 ноября стало известно об освобождении села, впоследствии боец показал видео из освобожденной Чернобаевки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Резников Херсон Чернобаевка
NEWS
Больше 500 оккупантов и вертолет: новые потери РФ в Украине от Генштаба
Больше 500 оккупантов и вертолет: новые потери РФ в Украине от Генштаба
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии