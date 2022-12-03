Резников в аэропорту "Херсон" в Чернобаевке: россияне смогут получить только первые три буквы
Министр обороны Алексей Резников посетил международный аэропорт "Херсон" в освобожденной Чернобаевке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter.
Он обнародовал фотографию из аэропорта.
"Это остатки вывески международного аэропорта "ХЕРСОН" в Чернобаевке. Первые три буквы названия города россияне поймут без переводчика - и это единственное, что они могут получить от Украины. Многие, кто удобряет поля вокруг, уже в этом убедились. Удачи!" - написал министр.
Почему Чернобаевка – легендарная
Во время оккупации села украинские военные постоянно били по россиянам в Чернобаевке, разгромно уничтожая не только технику, но и живую силу россиян.
Захватчики паниковали от одного упоминания о Чернобаевке и массово отказывались идти в наступление на этом направлении и скали тех, кто готов стать "пушечным мясом".
В конце октября оккупанты вывели свою технику с аэродрома Чернобаевки.
11 ноября стало известно об освобождении села, впоследствии боец показал видео из освобожденной Чернобаевки.
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