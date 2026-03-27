Режисер "Конотопської відьми" Іван Уривський став народним артистом України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №276/2026 .

Згідно з текстом документа, почесне звання присвоєно за "вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, вагомі творчі здобутки і високу професійну майстерність".

Нагородження приурочене до Міжнародного дня театру. Окрім Івана Уривського, ордени та почесні звання отримали інші актори, режисери та керівники українських театрів.



Скриншот із указу президента України №276/2026

Що відомо про Івана Уривського

Іван Уривський народився 9 березня 1990 року у Кривому Розі. Він є випускником Київського національного університету культури і мистецтв (майстерня Ніни Гусакової). У Національному театрі імені Івана Франка режисер працює з 2020 року.

За свою кар'єру він здійснив понад 20 постановок на сценах Києва, Львова, Одеси, а також за кордоном - у Чехії та Литві.

Професійні здобутки та відзнаки: