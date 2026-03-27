Режисер "Конотопської відьми" Іван Уривський став народним артистом України
Режисер-постановник Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка Іван Уривський отримав почесне звання "Народний артист України". Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №276/2026.
Згідно з текстом документа, почесне звання присвоєно за "вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, вагомі творчі здобутки і високу професійну майстерність".
Нагородження приурочене до Міжнародного дня театру. Окрім Івана Уривського, ордени та почесні звання отримали інші актори, режисери та керівники українських театрів.
Що відомо про Івана Уривського
Іван Уривський народився 9 березня 1990 року у Кривому Розі. Він є випускником Київського національного університету культури і мистецтв (майстерня Ніни Гусакової). У Національному театрі імені Івана Франка режисер працює з 2020 року.
За свою кар'єру він здійснив понад 20 постановок на сценах Києва, Львова, Одеси, а також за кордоном - у Чехії та Литві.
Професійні здобутки та відзнаки:
- Заслужений артист України (2020 рік).
- Лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка за виставу "Конотопська відьма" (2024 рік).
- Лауреат премії імені Леся Курбаса (2019 рік, вистава "Перехресні стежки").
- Володар премії "Київська Пектораль" у номінаціях за найкращу режисерську роботу та найкращу камерну виставу (вистава "Лимерівна").
- Лауреат премії "Дзеркало сцени" за найкращу виставу молодих режисерів (2017 рік, "Украдене щастя").
- Володар Корони "Дня" за сучасну інтерпретацію та переосмислення української та західноєвропейської класики (2019 рік).
Раніше РБК-Україна писало, що The New York Times присвятив матеріал українській виставі "Конотопська відьма", яка стала культурним феноменом і збирає аншлаги. У публікації підкреслюють, що сюжет вистави перегукується з сучасною війною та настроями українців, допомагаючи глядачам осмислювати реальність через мистецтво.
Зазначимо, що після успіху в Україні театр гастролював із виставою у Європі.