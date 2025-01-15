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Після успіху у Європі театр Франка повезе "Конотопську відьму" у США та Канаду

Середа 15 січня 2025 16:18
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Після успіху у Європі театр Франка повезе "Конотопську відьму" у США та Канаду Фото: Вистава "Конотопська відьма" (МКСК)
Автор: Тетяна Веремєєва

Трупа Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка продовжує масштабний гастрольний тур Європою з виставою "Конотопська відьма". Після європейського туру театр вирушить до США та Канади.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Постановку режисера Івана Уривського вже побачили глядачі у Німеччині, Чехії, Австрії та Швейцарії. У повідомленні йдеться, що кожен показ пройшов із аншлагами, вразивши аудиторію емоційною силою, унікальністю та глибиною українського театрального мистецтва.

Вистава, заснована на повісті Григорія Квітки-Основ’яненка, демонструє багатство української культури через народну духовність, гумор і національні традиції.

Гастрольний тур має не лише мистецьку, а й важливу соціальну місію. Як зазначив Євген Нищук, генеральний директор-художній керівник театру, вистави спрямовані на підтримку українців, які через війну перебувають за кордоном, а також на зміцнення духу нації та міжнародної солідарності.

"Наші воїни борються за те, щоб зберегти найвищі людські цінності. Ми маємо допомагати, вірити та не втомлюватися. Разом ми обов’язково переможемо", – наголосив Нищук.

Раніше ми розповідали, що вистава "Конотопська відьма" потрапила на сторінки The New York Times, де її високо оцінили за здатність збирати аншлаги не лише в Україні, а й на міжнародній сцені, підтверджуючи її популярність серед глядачів по всьому світу.

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