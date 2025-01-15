Після успіху у Європі театр Франка повезе "Конотопську відьму" у США та Канаду

Трупа Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка продовжує масштабний гастрольний тур Європою з виставою "Конотопська відьма". Після європейського туру театр вирушить до США та Канади.

Постановку режисера Івана Уривського вже побачили глядачі у Німеччині, Чехії, Австрії та Швейцарії. У повідомленні йдеться, що кожен показ пройшов із аншлагами, вразивши аудиторію емоційною силою, унікальністю та глибиною українського театрального мистецтва.

Вистава, заснована на повісті Григорія Квітки-Основ’яненка, демонструє багатство української культури через народну духовність, гумор і національні традиції.

Гастрольний тур має не лише мистецьку, а й важливу соціальну місію. Як зазначив Євген Нищук, генеральний директор-художній керівник театру, вистави спрямовані на підтримку українців, які через війну перебувають за кордоном, а також на зміцнення духу нації та міжнародної солідарності.

"Наші воїни борються за те, щоб зберегти найвищі людські цінності. Ми маємо допомагати, вірити та не втомлюватися. Разом ми обов’язково переможемо", – наголосив Нищук.