Режиссер "Конотопской ведьмы" Иван Урывский стал народным артистом Украины
Режиссер-постановщик Национального академического драматического театра им. Ивана Франко Иван Урывский получил почетное звание "Народный артист Украины". Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №276/2026.
Согласно тексту документа, почетное звание присвоено за "весомый личный вклад в развитие национальной культуры и театрального искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство".
Награждение приурочено к Международному дню театра. Кроме Ивана Урывского, ордена и почетные звания получили другие актеры, режиссеры и руководители украинских театров.
Скриншот из указа президента Украины №276/2026
Что известно об Иване Урывском
Иван Урывский родился 9 марта 1990 года в Кривом Роге. Он является выпускником Киевского национального университета культуры и искусств (мастерская Нины Гусаковой). В Национальном театре имени Ивана Франко режиссер работает с 2020 года.
За свою карьеру он осуществил более 20 постановок на сценах Киева, Львова, Одессы, а также за рубежом - в Чехии и Литве.
Профессиональные достижения и награды:
- Заслуженный артист Украины (2020 год).
- Лауреат Национальной премии им. Тараса Шевченко за спектакль "Конотопская ведьма" (2024 год).
- Лауреат премии имени Леся Курбаса (2019 год, спектакль "Перекрестные тропы").
- Обладатель премии "Киевская Пектораль" в номинациях за лучшую режиссерскую работу и лучший камерный спектакль (спектакль "Лымеровна").
- Лауреат премии "Зеркало сцены" за лучший спектакль молодых режиссеров (2017 год, "Украденное счастье").
- Обладатель Короны "Дня" за современную интерпретацию и переосмысление украинской и западноевропейской классики (2019 год).
Ранее РБК-Украина писало, что The New York Times посвятил материал украинскому спектаклю "Конотопская ведьма", который стал культурным феноменом и собирает аншлаги. В публикации подчеркивают, что сюжет спектакля перекликается с современной войной и настроениями украинцев, помогая зрителям осмысливать реальность через искусство.
Отметим, что после успеха в Украине театр гастролировал со спектаклем в Европе.