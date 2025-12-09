Уривський назвав класику, яку мріє осучаснити після гучного успіху "Конотопської відьми"

Український режисер Іван Уривський, чиї вистави "Конотопська відьма" та "Калігула" викликали справжній ажіотаж у театральному світі, назвав класичні твори, які мріє переосмислити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю режисера виданню Harper's Bazaar Ukraine.

Що сказав Уривський про нові вистави

Так, за словами режисера, попри велику кількість уже поставлених вистав, у нього залишається цілий список творів, які він давно планував реалізувати, але досі не було можливості.

Він не проти кинути собі виклик, спробувавши сили у новому для себе жанрі.

"Насправді я поставив досить багато вистав, і зараз у мене невелика пауза. Я хотів би попрацювати з сучасною драматургією, чого ще не робив. З Шекспіром, Мольєром, з українською класикою, яку ще не ставив і навіть з якою вже працював", - зізнався Уривський.

При цьому митець пояснив, що прагне переосмислення.

"Якщо постановка була створена багато років тому, ти прагнеш деякі історії відкрити для себе по-новому", - сказав він.

Улюблені твори Уривського

Окремою, амбітною мрією режисера залишається робота з оперними шедеврами. Уривський назвав конкретні твори, які найбільше приваблюють його.

"Є, звісно, і багато опер, з якими хочеться попрацювати: "Турандот" Пуччіні, "Чарівна флейта" Моцарта та інші", - поділився режисер.

Уривський також розповів, що, на щастя, мав можливість подивитися постановки світових легенд.

Однак режисер висловив жаль, що не встиг побачити наживо вистави деяких визнаних майстрів, чия робота є для нього джерелом натхнення.

"Хотілося б побачити наживо постановки Ромео Кастеллуччі, Філіпа Жанті, того ж Александра Екмана, Еймунтаса Някрошюса - його "Гамлета", "Отелло" та "Макбета", - але їх вже не показують", - підсумував Уривський.