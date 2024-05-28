Про відому українську виставу пише популярне закордонне видання: про що мова
The New York Times опублікував матеріал про українську виставу "Конотопська відьма", яка вже не перший рік змушує глядачів відчувати різні та неймовірні емоції.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The New York Times.
The New York Times написало українську виставу "Конотопська відьма"
П’єса за мотивами класики літератури ХІХ століття стала хітом серед українців, які бачать у повісті культурні та історичні відгомони того, з чим вони стикаються після дворічної війни.
У закордонній статті йдеться про тісний звʼязок сюжету повісті, написаної 200 років тому, із настроєм сучасних українців, а також про те, що вистава підкреслює інтерес до української спадщини.
"Черги на виставу вишикуються змійкою через квартал, і люди чекають до семи годин, щоб купити квитки в театрі в центрі Києва. Відео виступу зібрало мільйони переглядів у мережі", - йдеться у The New York Times.
Головним є те, що видавці закордонного онлайн-журналу загострили увагу на темі війни та сьогодення, але з призми сюжету вистави.
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"У виставі драматизується історія козацького ватажка в українській громаді майже 400 років тому, коли він намагається викоренити відьом, яких місцеві жителі вважають відповідальними за посуху. Дія відбувається на тлі військової загрози з боку царської Росії - те, що резонує з сьогоднішніми українцями, коли вони щодня поглинають і часто знеохочують новини про поле бою та готуються до ракетних ударів із сучасної Росії по їхніх містах уночі", - пишуть автори матеріалу.
Замість того, щоб шукати втечі від війни, багато українців збираються на виставу, щоб допомогти осмислити своє життя.
"Дуже важко переграти сувору реальність, в якій зараз живуть українці, але театр має відчувати настрої часу і людей. Коли це вдасться, тоді вистава торкнеться сердець людей", - каже Іван Уривський для The New York Times.
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