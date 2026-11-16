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Режим руху мостом Патона в Києві оновили: графік для водіїв від патрульних

15:54 16.11.2026 Пн
3 хв
aimg Ірина Костенко
Режим руху мостом Патона в Києві оновили: графік для водіїв від патрульних Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Мешканців і гостей Києва попередили про оновлення режиму роботи реверсивної смуги на мосту Патона. Графік руху залежить від напрямку маршруту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького у Telegram.

Як змінився час роботи реверсивної смуги

Правоохоронець розповів, що у Києві запровадили "оновлення щодо руху транспорту мостом Патона".

Він пояснив, що було розширено час роботи реверсивної смуги:

  • з 06:00 до 16:00 - у напрямку з лівого берега на правий;
  • з 16:00 до 24:00 - у напрямку з правого берега на лівий.

"Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", - порадив Білошицький та опублікував схему руху транспорту реверсивною смугою на мосту імені Є. О. Патона у столиці.

Режим руху мостом Патона в Києві оновили: графік для водіїв від патрульнихСхема руху транспорту реверсивною смугою на мосту Патона (інфографіка: t.me/OBiloshytskiy)

Реверсивний рух на мосту Патона в Києві

За даними прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram від 9 листопада 2026 року, на мосту Патона вирішили запровадити реверсивний рух зі світлофорним регулюванням.

"Це дозволить змінювати напрямок руху однією зі смуг залежно від транспортного навантаження в різний час доби", - пояснили громадянам.

У КМДА зауважили, що "додаткова смуга почергово працюватиме в одному з напрямків відповідно до графіка та сигналів світлофорів".

При цьому на мосту "постійно лишатимуться дві смуги для руху в кожному напрямку".

На початковому етапі реверсивна смуга працювала в тестовому режимі за таким графіком:

  • з 7:00 до 10:00 - у напрямку з лівого берега на правий;
  • з 16:00 до 20:00 - у напрямку з правого берега на лівий.

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Які світлофори регулюють реверсивний рух

У КМДА повідомили, що рух реверсивною смугою регулюють спеціальні світлофори:

  • зелена стрілка - рух дозволено у вказаному напрямку;
  • червоний хрест - в’їзд на смугу заборонено;
  • жовта стрілка - попередження про зміну напрямку (водіям потрібно залишити реверсивну смугу та перебудуватися в напрямку, який указує стрілка).

Режим руху мостом Патона в Києві оновили: графік для водіїв від патрульнихСигнали реверсного світлофора на мосту Патона (інфографіка: t.me/KyivCityOfficial)

"Якщо світлофор вимкнений, рух реверсивною смугою заборонений відповідно до Правил дорожнього руху", - наголосили у КМДА.

Насамкінець водіїв закликали:

  • бути максимально уважними;
  • стежити за сигналами світлофорів;
  • дотримуватись Правил дорожнього руху (ПДР).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи витримають мости Києва удари РФ, що буде, якщо "розрізати" ванти, й чи допоможуть столиці понтонні переправи (які проблеми з ними ймовірні).

Крім того, ми пояснювали, які маршрути наземного транспорту сполучають різні береги столиці.

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