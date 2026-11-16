Режим руху мостом Патона в Києві оновили: графік для водіїв від патрульних
Мешканців і гостей Києва попередили про оновлення режиму роботи реверсивної смуги на мосту Патона. Графік руху залежить від напрямку маршруту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького у Telegram.
Як змінився час роботи реверсивної смуги
Правоохоронець розповів, що у Києві запровадили "оновлення щодо руху транспорту мостом Патона".
Він пояснив, що було розширено час роботи реверсивної смуги:
- з 06:00 до 16:00 - у напрямку з лівого берега на правий;
- з 16:00 до 24:00 - у напрямку з правого берега на лівий.
"Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", - порадив Білошицький та опублікував схему руху транспорту реверсивною смугою на мосту імені Є. О. Патона у столиці.
Схема руху транспорту реверсивною смугою на мосту Патона (інфографіка: t.me/OBiloshytskiy)
Реверсивний рух на мосту Патона в Києві
За даними прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram від 9 листопада 2026 року, на мосту Патона вирішили запровадити реверсивний рух зі світлофорним регулюванням.
"Це дозволить змінювати напрямок руху однією зі смуг залежно від транспортного навантаження в різний час доби", - пояснили громадянам.
У КМДА зауважили, що "додаткова смуга почергово працюватиме в одному з напрямків відповідно до графіка та сигналів світлофорів".
При цьому на мосту "постійно лишатимуться дві смуги для руху в кожному напрямку".
На початковому етапі реверсивна смуга працювала в тестовому режимі за таким графіком:
- з 7:00 до 10:00 - у напрямку з лівого берега на правий;
- з 16:00 до 20:00 - у напрямку з правого берега на лівий.
Читайте також: У Києві змінили рух транспорту: які маршрути запустили та скасували (схеми)
Які світлофори регулюють реверсивний рух
У КМДА повідомили, що рух реверсивною смугою регулюють спеціальні світлофори:
- зелена стрілка - рух дозволено у вказаному напрямку;
- червоний хрест - в’їзд на смугу заборонено;
- жовта стрілка - попередження про зміну напрямку (водіям потрібно залишити реверсивну смугу та перебудуватися в напрямку, який указує стрілка).
Сигнали реверсного світлофора на мосту Патона (інфографіка: t.me/KyivCityOfficial)
"Якщо світлофор вимкнений, рух реверсивною смугою заборонений відповідно до Правил дорожнього руху", - наголосили у КМДА.
Насамкінець водіїв закликали:
- бути максимально уважними;
- стежити за сигналами світлофорів;
- дотримуватись Правил дорожнього руху (ПДР).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи витримають мости Києва удари РФ, що буде, якщо "розрізати" ванти, й чи допоможуть столиці понтонні переправи (які проблеми з ними ймовірні).
Крім того, ми пояснювали, які маршрути наземного транспорту сполучають різні береги столиці.
Читайте також, що в машині повинен мати кожен водій (за даними патрульних).