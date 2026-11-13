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У Києві змінили рух транспорту: які маршрути запустили та скасували (схеми)

17:34 13.11.2026 Пт
4 хв
aimg Ірина Костенко
У Києві змінили рух транспорту: які маршрути запустили та скасували (схеми) Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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З п'ятниці, 13 листопада, у Києві запрацювали чотири нові тимчасові тролейбусні маршрути. Дублюючі їх автобуси скасували, натомість запустили ще два.

Докладніше про зміни для пасажирів і схеми руху нових маршрутів, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що саме змінилось для пасажирів

За даними Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА), з п'ятниці, 13 листопада, у столиці було організовано роботу чотирьох тролейбусних маршрутів - за тимчасовими схемами.

У прес-службі комунального підприємства "Київпастранс" у Telegram додали, що через це припиняють роботу чотири автобусних маршрутів (які дублювали їх рух).

Водночас запускаються два нові тимчасові автобусні маршрути.

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За якими маршрутами запустили тролейбуси

Для чотирьох тимчасових тролейбусних маршрутів було визначено такі схеми руху:

  • тролейбуси №30-К "Вулиця Милославська - станція міської електрички "Куренівка": проспект Червоної Калини (від вулиці Милославської) - проспект Романа Шухевича - Північний міст - проспект Степана Бандери (до станції міської електрички "Куренівка") - проспект Степана Бандери - Північний міст - проспект Романа Шухевича - проспект Червоної Калини (до вулиці Милославської);

У Києві змінили рух транспорту: які маршрути запустили та скасували (схеми)Схема тимчасового тролейбусного маршруту №30-К (інфографіка: t.me/kyivpasstrans)

  • тролейбуси №43-К "Дарницька площа - станція метро "Либідська": Дарницька площа - проспект Соборності - міст імені Євгена Патона - бульвар Миколи Міхновського - вулиця Велика Васильківська (до станції метро "Либідська") - Либідська площа - вулиця Антоновича - бульвар Миколи Міхновського - міст імені Євгена Патона - проспект Соборності - Дарницька площа - вулиця Володимира Сосюри - вулиця Пластова - вулиця Празька - Дарницька площа;

У Києві змінили рух транспорту: які маршрути запустили та скасували (схеми)Схема тимчасового тролейбусного маршруту №43-К (інфографіка: t.me/kyivpasstrans)

  • тролейбуси №48 "Станція метро "Лісова" - станція міської електрички "Куренівка": вулиця Кіото - вулиця Кубанської України - Лісовий проспект - вулиця Братиславська - вулиця Рональда Рейгана - проспект Червоної Калини (до вулиці Сержа Лифаря) - проспект Червоної Калини - проспект Романа Шухевича - Північний міст - проспект Степана Бандери (до станції міської електрички "Куренівка") - проспект Степана Бандери - Північний міст - проспект Романа Шухевича - проспект Червоної Калини - вулиця Рональда Рейгана - вулиця Братиславська - Лісовий проспект - вулиця Мілютенка - вулиця Кіото;

У Києві змінили рух транспорту: які маршрути запустили та скасували (схеми)Схема тимчасового тролейбусного маршруту №48 (інфографіка: t.me/kyivpasstrans)

  • тролейбуси №50 "Вулиця Милославська - станція метро "Либідська": проспект Червоної Калини (від вулиці Милославської) - проспект Воскресенський - проспект Георгія Нарбута - вулиця Будівельників - проспект Леоніда Каденюка - Дарницька площа - проспект Соборності - міст імені Євгена Патона - бульвар Миколи Міхновського - вулиця Велика Васильківська (до станції метро "Либідська") - Либідська площа - вулиця Антоновича - бульвар Миколи Міхновського - міст імені Євгена Патона - проспект Соборності - Дарницька площа - проспект Миру - вулиця Будівельників - проспект Георгія Нарбута - проспект Воскресенський - проспект Червоної Калини (до вулиці Милославської).

У Києві змінили рух транспорту: які маршрути запустили та скасували (схеми)Схема тролейбусного маршруту №50 (інфографіка: t.me/kyivpasstrans)

Які тимчасові автобуси скасували

У зв'язку з організацією руху вищезазначених тролейбусів, з 13 листопада припинили роботу тимчасові автобуси, які дублювали їх маршрути:

  • автобуси №30-ТР;
  • автобуси №34-ТР;
  • автобуси №50-ТР;
  • автобуси №50-К.

Які тимчасові автобуси запустили

Два нові тимчасові автобусні маршрути, які запустили з 13 листопада, є такими:

  • автобуси №30-КА "Вулиця Кадетський Гай - станція метро "Почайна": вулиця Івана Пулюя (від вулиці Кадетський Гай) - вулиця Федора Ернста - вулиця Святослава Хороброго - Севастопольська площа - Чоколівський бульвар - вулиця Вадима Гетьмана - вулиця Олександра Довженка - вулиця Олени Теліги - проспект Степана Бандери - Оболонський проспект (до станції метро "Почайна") - Оболонський проспект - проспект Степана Бандери - вулиця Олени Теліги - вулиця Олександра Довженка - вулиця Вадима Гетьмана - Чоколівський бульвар - Севастопольська площа - вулиця Святослава Хороброго - вулиця Федора Ернста - вулиця Івана Пулюя (до вулиці Кадетський Гай);

У Києві змінили рух транспорту: які маршрути запустили та скасували (схеми)Схема тимчасового автобусного маршруту №30-КА (інфографіка: t.me/kyivpasstrans)

  • автобуси №43-КА "Кібернетичний центр - станція метро "Либідська": вулиця Валер'яна Підмогильного - проспект Академіка Глушкова - Голосіївський проспект - бульвар Миколи Міхновського - вулиця Велика Васильківська (до станції метро "Либідська") - Либідська площа - вулиця Антоновича - бульвар Миколи Міхновського - Голосіївський проспект - проспект Академіка Глушкова - вулиця Валер'яна Підмогильного.

У Києві змінили рух транспорту: які маршрути запустили та скасували (схеми)Схема тимчасового автобусного маршруту №43-КА (інфографіка: t.me/kyivpasstrans)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи витримають мости Києва удари РФ, що буде, якщо "розрізати" ванти, й чи допоможуть столиці понтонні переправи (які проблеми з ними ймовірні).

Крім того, ми повідомляли, скільки коштує проїзд у транспорті Києва - актуальні ціни на листопад.

Читайте також, які маршрути наземного транспорту сполучають різні береги столиці.

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