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Режим движения по мосту Патона в Киеве обновили: график для водителей от патрульных

15:54 16.11.2026 Пн
3 мин
aimg Ирина Костенко
Режим движения по мосту Патона в Киеве обновили: график для водителей от патрульных Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Жителей и гостей Киева предупредили об обновлении режима работы реверсивной полосы на мосту Патона. График движения зависит от направления маршрута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого в Telegram.

Как изменилось время работы реверсивной полосы

Правоохранитель рассказал, что в Киеве ввели "обновление насчет движения транспорта по мосту Патона".

Он объяснил, что было расширено время работы реверсивной полосы:

  • с 06:00 до 16:00 - в направлении с левого берега на правый;
  • с 16:00 до 24:00 - в направлении с правого берега на левый.

"Учтите эту информацию при планировании своего маршрута", - посоветовал Белошицкий и опубликовал схему движения транспорта по реверсивной полосе на мосту имени Е. А. Патона в столице.

Режим движения по мосту Патона в Киеве обновили: график для водителей от патрульныхСхема движения транспорта по реверсивной полосе на мосту Патона (инфографика: t.me/OBiloshytskiy)

Реверсивное движение на мосту Патона в Киеве

По данным пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram от 9 ноября 2026 года, на мосту Патона решили ввести реверсивное движение со светофорным регулированием.

"Это позволит изменять направление движения по одной из полос в зависимости от транспортной нагрузки в разное время суток", - объяснили гражданам.

В КГГА отметили, что "дополнительная полоса будет поочередно работать в одном из направлений в соответствии с графиком и сигналами светофоров".

При этом на мосту "будут постоянно оставаться две полосы для движения в каждом направлении".

На начальном этапе реверсивная полоса работала в тестовом режиме по такому графику:

  • с 7:00 до 10:00 - в направлении с левого берега на правый;
  • с 16:00 до 20:00 - в направлении с правого берега на левый.

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Какие светофоры регулируют реверсивное движение

В КГГА сообщили, что движение по реверсивной полосе регулируют специальные светофоры:

  • зеленая стрелка - движение разрешено в указанном направлении;
  • красный крест - въезд на полосу запрещен;
  • желтая стрелка - предупреждение об изменении направления (водителям нужно покинуть реверсивную полосу и перестроиться в направлении, которое указывает стрелка).

Режим движения по мосту Патона в Киеве обновили: график для водителей от патрульныхСигналы реверсного светофора на мосту Патона (инфографика: t.me/KyivCityOfficial)

"Если светофор выключен, движение по реверсивной полосе запрещено в соответствии с Правилами дорожного движения", - подчеркнули в КГГА.

В завершение водителей призвали:

  • быть максимально внимательными;
  • следить за сигналами светофоров;
  • соблюдать Правила дорожного движения (ПДД).

Напомним, ранее мы рассказывали, выдержат ли мосты Киева удары РФ , что будет, если "разрезать" ванты, и помогут ли столице понтонные переправы (какие проблемы с ними вероятны).

Кроме того, мы объясняли, какие маршруты наземного транспорта соединяют разные берега столицы.

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