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"Режим Лукашенко стремился совершить акт репрессий": Госдеп США о ситуации с Тимановской

Автор: Мария Кучерявец

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ситуацию с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую пытались силой вернуть из Токио. Он назвал действия в отношении девушки очередным актом репрессий режима Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу дипломата в Twitter.

"Режим Лукашенко стремился осуществить еще один акт транснациональных репрессий: заставить олимпийку Кристину Тимановскую покинуть Олимпиаду просто за то, что она воспользовалась свободой слова. Такие действия нарушают олимпийский дух, оскорбляют основные права и являются недопустимыми", - написал Блинкен.

Напомним, белорусская спортсменка Кристина Тимановская, вылетит в Варшаву прямым рейсом в среду, 4 августа.

Добавим, девушка подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

Впоследствии легкоатлетке Польша выдала гуманитарную визу.

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