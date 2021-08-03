"Режим Лукашенко стремился совершить акт репрессий": Госдеп США о ситуации с Тимановской

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ситуацию с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую пытались силой вернуть из Токио. Он назвал действия в отношении девушки очередным актом репрессий режима Лукашенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу дипломата в Twitter.
"Режим Лукашенко стремился осуществить еще один акт транснациональных репрессий: заставить олимпийку Кристину Тимановскую покинуть Олимпиаду просто за то, что она воспользовалась свободой слова. Такие действия нарушают олимпийский дух, оскорбляют основные права и являются недопустимыми", - написал Блинкен.
Напомним, белорусская спортсменка Кристина Тимановская, вылетит в Варшаву прямым рейсом в среду, 4 августа.
Добавим, девушка подала документы на предоставление политического убежища в Польше.
Впоследствии легкоатлетке Польша выдала гуманитарную визу.