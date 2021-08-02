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Тимановская вылетит из Токио в Варшаву прямым рейсом: названа дата

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Токио, Понедельник 02 августа 2021 22:18
Тимановская вылетит из Токио в Варшаву прямым рейсом: названа дата Фото: Кристина Тимановская, белорусская спортсменка (instagram.com/kristi_timanovskaya)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая укрылась в посольстве Польши в Токио после отказа вернуться в Беларусь, вылетит в Варшаву прямым рейсом в среду, 4 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

"Она полетит из Токио прямым рейсом в Варшаву 4 августа, через два дня", - сказал изданию глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.

По его словам, спортсменка приняла предложение министерства иностранных дел Польши обратиться за международной помощью. "Мы в фонде помогли ей купить билет в Варшаву», - добавил Опейкин.

Источник агентства в фонде, который поддерживает спортсменов, заключенных в тюрьму или лишенных свободы за свои политические взгляды, рассказал, что Тимановская планировала в понедельник попросить убежище в Германии или Австрии.

Напомним, белорусская легкоатлетка подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

Добавим, что муж спортсменки - 25-летний Зданевич - покинул Беларусь. Сейчас он находится в Киеве и чувствует себя безопасно.

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