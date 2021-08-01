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В Беларуси скандал со спортсменкой на ОИ-2020. Ее пытаются силой вернуть в Минск

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Токио, Воскресенье 01 августа 2021 16:23
В Беларуси скандал со спортсменкой на ОИ-2020. Ее пытаются силой вернуть в Минск Фото: Кристина Тимановская, белорусская спортсменка (facebook.com/blr.athletics)
Автор: Дмитрий Левицкий

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую пытаются силой вернуть из Токио, где она должна была участвовать в Олимпиаде-2020, в Минск. Накануне Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике не допустил ее к участию в соревнованиях на ОИ-2020.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на независимое белорусское издание TUT.by.

Информацию о том, что представители белорусской национальной команды силой возвращают Тимановскую домой, впервые сообщил Белорусский фонд спортивной солидарности, а позже спортсменка сама это подтвердила в интервью "Еврорадио".

"Сейчас я нахожусь с полицией. Они пока решают, что делать", - сказала она.

Тимановская сейчас находится в аэропорту Токио. Чиновники из белорусской делегации, по ее словам, не высказывали ей никаких претензий, а просто отвезли в аэропорт. Она планирует просить убежища в одной из стран Европы.

На этой неделе стало известно, что Тимановскую не допустили к участию в ОИ-2020 вместе с еще двумя белорусскими спортсменами. Официальная причина - недостаточное количество внесоревновательных допинг-проб, которые необходимо было сдать в течение десяти месяцев перед ОИ.

Тимановская резко отреагировала на это решение, после чего ее раскритиковали в провластных белорусских Telegram-каналах, а также на белорусском телевидении.

В Национальном олимпийском комитете Беларуси же объяснили, что Тимановскую возвращают домой якобы из-за ее эмоционально-психологического состояния, однако спортсменка утверждает, что ее состояние никто не проверял.

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