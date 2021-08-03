"Режим Лукашенка прагнув зробити акт репресій": Держдеп США про ситуацію з Тимановською

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував ситуацію з білоруською легкоатлеткою Христиною Тимановською, яку намагалися силою повернути з Токіо. Він назвав дії щодо дівчини черговим актом репресій режиму Лукашенка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку дипломата у Twitter.
"Режим Лукашенка прагнув здійснити ще один акт транснаціональних репресій: змусити олімпійку Христину Тимановську залишити Олімпіаду просто за те, що вона скористалася свободою слова. Такі дії порушують олімпійський дух, ображають основні права і є неприпустимими", - написав Блінкен.
Нагадаємо, білоруська спортсменка Христина Тимановська, вилетить до Варшави прямим рейсом в середу, 4 серпня.
Додамо, дівчина подала документи на надання політичного притулку в Польщі.
Згодом легкоатлетці Польща видала гуманітарну візу.